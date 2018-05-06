В 2019 появится полный Photoshop для iPad

Руководство Adobe Systems Inc приняли решение расширить аудиторию популярного ПО. Так пишет издание Bloomberg.

Разработчики намерены впервые выпустить на планшеты полную версию графического редактора Photoshop. Первым портативным устройством с поддержкой этого сервиса станет iPad от Apple. Кроме него Adobe намерена запустить сервис ещё на нескольких платформах.

Пресс-служба сообщила СМИ, что планирует провести презентацию версии для iPad в октябре 2019 года. Вероятно, именно тогда и станут известны подробности проекта. Аналитики Bloomberg считают, что портативный Photoshop появится не ранее 2019 года. Возможно, любителям редактировать изображения придется подождать и дольше. С другой стороны, речь идет о портировании продукта, а не создании принципиально новой системы. Сами разработчики даты пока не устанавливают.