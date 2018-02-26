Новое устройство полностью зарядит смартфоны Huawei за полчаса

Его уже начали сертифицировать в центре China Quality Certification. Модель проходит по номером HW-100400C00.

Новое зарядное устройство для смартфонов Huawei взялись производить инженеры предприятия Yada Electronics. Согласно документации, его мощность составляет 40 Вт. Это почти вдвое превышает показатели зарядных приспособлений для флагманских моделей Huawei P20.

Производитель назвал свое детище Super Charge 40W. Ожидается, что оно способно наполнить аккумулятор смартфона до 90% всего за полчаса. Полностью заполненной батарея будет ещё через несколько минут. Столь быстрой зарядки смартфона не достигает даже фирменная технология Qualcomm третьей версии. Вполне возможно, что Super Charge 40W будет поставляться с новыми смартфонами Huawei, которые выйдут до конца текущего года.