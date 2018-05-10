В продаже появятся первые смарт-часы Mim X с прозрачным дисплеем

Команда изобретателей под руководством Арвида Линдберга создали инновационную рабочую поверхность и запустили проект на Kickstarter. Презентация готового устройства появилась на Youtube.

Главной особенностью Mim X стал полностью прозрачный дисплей по запатентованной технологии TLD. Создатели утверждают, что вдохновились визуальными характеристиками озера. В итоге выпустили первые в своем роде смарт-часы, которые используют стеклянный экран поверх традиционного механического циферблата.

Технология позволяет существенно экономить расход заряда батареи. Ведь при отсутствии необходимости система находится в спящем режиме и не отображается. Управление осуществляется кнопками на боковой части корпуса. Пользователь Mim X может настроить будильник, активировать фитнесс-монитор, счетчик шагов и пульса, оставлять заметки. Особая функция будет отображать время двух разных часовых зон: одна на механическом - другая на цифровом циферблатах.Часы можно также синхронизировать со смартфоном через Bluetooth. В этом режиме Mim X сможет отображать уведомления о сообщениях и звонках.

Устройство защищено от грязи и воды по стандартам IP68. Разработчики обещают, что часы останутся в безопасности при посещении душа или бассейна. Они появятся в продаже с октября текущего года в трех комплектациях. По предзаказам модель на резиновом ремешке обойдется желающим в 109 долларов. Версии с кожаным и металлическим ремешками стоят 119 и 129 долларов соответственно.