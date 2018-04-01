Чтоб продавались новинки: Apple прекращает выпуск iPhone SE и iPhone X

В преддверие выхода новых смартфонов от корпорации Apple эксперты обнародовали прогноз на спрос ранее вышедших гаджетов.

Сообщается, что в компании откажутся от смартфонов iPhone SE и iPhone Х. По их мнению, прекращение выпуска девайсов сможет позволить улучшить уровень продаж других смартфонов от Apple. В компании планируют распространить порядка девяноста миллионов экземпляров до конца этого года и столько же – за следующее полугодие. Однако SE и X могут отпугнуть пользователей от новинок.

Также разработчики Apple рассчитывают размещение iPhone 11, а также 11 Plus среди флагманов, iPhone 9 с жидкокристаллическим дисплеем заявлен как субфлагманский, а на месте SE будут находиться iPhone 7 и 8. По словам аналитиков, iPhone SE снимут с производства в течение месяца, а выпуск самого дорогого смартфона корпорации планируется свернуть в третьем квартале этого года.