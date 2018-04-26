Взломать iPhone не выйдет: инженеры Apple выпустили новую версию iOS

Сегодня обладатели смартфонов от корпорации Apple смогут обновить своё программное обеспечение до последней версии.

Сообщается, что вышла новая iOS 11.4.1 для iPhone, которая минимизирует риски взлома гаджета. При переходе на усовершенствованную программную оболочку злоумышленниками и силовиками станет невозможно использование девайсов сродни GrayKey, так как отныне инженерами компании введено ограничение использования порта Lighting в режиме USB Restricted Mode при условии, что смартфон находится заблокированным более одного часа.

Кроме того, обновление подразумевает усовершенствованный поиск беспроводных наушников и новый механизм работы почты, заметок и контактов. Однако экспертами был обнаружен функциональный сбой, который подразумевает под собой обнуление отчёта времени благодаря подключению новых аксессуаров.