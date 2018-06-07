Японский инженер изобрёл робота для юмористов и музыкантов

В Японии дизайнеру-аматору удалось изобрести девайс, который будет поддержкой и опорой, когда это необходимо. Сообщается, что робот получил способность аплодировать, разговаривать со своим владельцем, а также исполнять песни.

Его создатель Масато Такахаши в одной из социальных сетей разместил публикацию, в которой рассказывает о разработке и просит помощи для сбора средств на её полноценное производство. Робот отличается компактностью, а также тем, что разработчик оснастил его сенсорной системой и камерами наблюдения.

По словам Такахаши, робот идеально подойдёт одиноким людям, которым с лёгкостью поднимет настроение. Особенно это устройство пригодится юмористам и музыкантам.

Сообщается, что стоимость девайса составляет четыре с половиной тысячи долларов, для производства юному дизайнеру необходимо около ста тысяч долларов.