В Сети показали первые фото флагманского Meizu 16

Фотографию гаджета создали путем компьютерного моделирования. Смартфон, считают инсайдеры, будет оснащен модулями сдвоенной камеры, которые разработчики поместили в центральной верхней части задней панели нового Meizu 16.

На просторах китайского сервиса микроблогов Weibo появилось новое изображение флагманского гаджета Meizu 16. Отмечается, что фотография является не реальным снимком, его сгенерировали эксперты, применившие компьютерное моделирование.

Судя по снимку, в создании которого эксперты учитывали уже имеющиеся инсайдерские данные, смартфон Meizu 16 будет иметь небольшие рамки по периметру дисплея. В верхней части, в отличии от других новинок, у гаджета не будет характерного модного выреза.

Над экраном будет располагаться прорезь для громкоговорителя и фронтальная камера. Смартфон Meizu 16 получит сдвоенную камеру, ее модули разместят на задней панели. Ниже камеры появится круговая фирменная вспышка и лазерный помощник автофокуса. На снимке не виден дактилоскопический датчик, от чего эксперты решили, что такой сканер будет расположен под экраном.