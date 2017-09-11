Эксперты: В приложении Google Earth появилась полезная функция

Официальные представители компании Google проинформировали, что в приложении Google Earth появились некоторые изменения, которые точно понравятся пользователям. Сообщается, что система получила несколько новых функций.

Стало известно, что система Google Earth получила долгожданное обновление и теперь пользователи смогут измерять территорию при помощи специальной функции. С сегодняшнего дня в Google Earth можно легко посчитать расстояние между городами, странами и даже континентами. Кроме того, пользователи получили возможность с точностью измерять площадь объектов.

Сообщается, что обновления пройдут как в мобильной версии, так и в браузере Chrome. В течении нескольких дней уже каждый пользователи Сети сможет опробовать новые возможности.