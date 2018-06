Samsung Galaxy S10 может получить тройную камеру, как Huawei P20 Pro

Компания Samsung готовит для своих поклонников сюрприз к выходу "юбилейных" флагманов. Отмечается, что один из них может позаимствовать некоторые особенности гаджета Huawei P20 Pro.

Как сообщают инсайдеры, в январе на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе южнокорейский производитель может представить свои юбилейные гаджеты Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые засекретили и пока назвали Beyond. По некоторым данным, версия Beyond 0 может стать обладателем 5,8-дюймового дисплея и стандартной камеры, Beyond 1 получит все тот же 5,8-дюймовый дисплей и двойную камеру, а вот Beyond 2 станет счастливым обладателем дисплея на 6,2 дюйма, а также тройной камеры, как у Huawei P20 Pro.

Также тайные источники сообщают о том, что Galaxy S10 может стать одним из первых смартфонов Samsung, который имеет экранный сканер отпечатков пальцев, 3D-камеру для распознавания лица и анимированные эмодзи с дополненной реальностью.