Эксперты рассказали о неудавшихся смартфонах различных компаний

Эксперты в сфере гаджетов рассказали о тех телефонах, которые начали разрабатывать, но их релиз так и не состоялся.

Одним из таких является Google Sooner – устройство, которое должно было стать первым гаджетом, работающим на операционной системе Android. Создатели рассчитывали на признание от любителей кнопочных телефонов, так как устройство было оснащено клавиатурой. Однако в то же время появились первые сенсорные телефоны от Nokia и производство свернулось, так и не начавшись.

У разработчиков компании Samsung была похожая ситуация с разработкой Galaxy S III, который должен был работать на программной оболочке Tizen, что отпугнуло создателей гаджета.

Также пять лет назад корпорация Nokia не смогла представить свою разработку Nokia Normandy. Разработчики заявили гаджет как бюджетный смартфон, однако в то время наблюдался спад интереса к продуктам компании, и разработка так и осталась лежать на полке.