В Samsung рассказали о новой разработке для Galaxy S10

Корпорация Samsung рассказала об ещё одной инновации, которой оснащён новый гаджет под названием Galaxy S10.

Разработчики сообщают, что появилась возможность надевания рамок со всех сторон. Известно, что специально созданные отдельные полоски крепятся к граням гаджета с помощью магнитных крепежей. Фиксация является настолько надёжной, что даже если гаджет упадёт, рамки останутся на своём месте.

Изделие поможет владельцу улучшить держание телефона в руке и лишить себя лишних срабатываний смартфона. Владелец гаджета может снять их в любой момент. Производители заявляют, что в их планах выпуск рамок в различных цветовых решениях из разных материалов.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S10 будет лишён сканера радужки глаза, однако внедрит новый экранный сканер отпечатков пальцев и улучшенный модуль 3D-сканера.