Житель Канады подал в суд на Apple из-за царапин на часах

Корпорация Apple получила в свою сторону исковое заявление от рядового пользователя одним из гаджетов.

Сообщается, что владелец умных часов Apple Watch, житель канадского города Онтарио высказал претензию, которая заключалась в постоянном царапании корпуса браслетом, который шёл в комплекте.

Мужчину не устраивало нарушение эстетики гаджета, поэтому он сначала обратился в сервисный центр, имея в наличии расширенную гарантию. Несмотря на это, сотрудники технической поддержки отказались менять устройство на новое и отправили пользователя домой. Тот не растерялся и подал в суд на производителя, требуя возместить принесённый ущерб и дополнительно моральную компенсацию финансовым образом.

Представители корпорации уже пообщались с канадцем и, принеся извинения, предложили найти компромисс в виде предоставления новых часов и аксессуар на выбор, но истец не согласился на это решение проблемы и ожидает судебного заседания.