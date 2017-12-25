Apple прекращает сотрудничество с Qualcomm в пользу процессоров о Intel

Разработчики корпорации Apple заявили, что меняют производителя процессора в своих смартфонах.

Сообщается, что новые модели iPhone будут оснащены «начинкой» от компании Intel, которая будет поддерживать GSM, CDMA и, конечно же, новый стандарт мобильного покрытия 5G. В Apple уточняют, что было запланировано использовать чипы только от Intel, но вследствие технической неподготовленности после увеличения объёма производства приходится использовать процессоры компании Qualcomm, с которой корпорация находится в процессе судебного разбирательства.

Известно, что чипы Intel предыдущего поколения отрицательно сказывались на производительности гаджетов, а на тех смартфонах, которые получили процессор конкурента, корпорация меняла работоспособность до более низкого уровня Intel. Однако новые чипы соответствуют современным стандартам, поэтому в Apple заинтересованы сотрудничать лишь с одной компанией, прекратив работать с Qualcomm.