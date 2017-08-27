Двойная камера и защита от влаги: в Doogee рассказали о новом смартфоне

Стало известно о новинке от компании Doogee, которая получила максимальный уровень защиты от механических повреждений.

Так, гаджет китайского производства Doogee S55, кроме экрана диагональю в 5.5 дюйма, хорошей яркостью экрана и контрастностью цветов, получила двойную камеру, защищённую от воздействия дождя, дактилоскопический сенсор и защищённый корпус, благодаря которому можно не бояться неприятных последствий падения.

«Внутренности» смартфона также порадуют пользователей – Doogee S55 получил восьмиядерный процессор от Mediatek, благодаря которому есть возможность попробовать игры, требующие высоких показателей гаджета. Также смартфон оснащён 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти соответственно. Кроме того, модель получила двойную камеру – одна из них на 8 мегапикселей, вторая – на 13. Пользоваться гаджетом можно будет довольно долго, так как внутри расположен аккумулятор объёмом в 5500 мАч.

Точная стоимость смартфона на данный момент неизвестна, однако эксперты полагают, что он будет довольно востребованным этим летом.