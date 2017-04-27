Samsung Galaxy S9+ оказался производительнее, чем iPhone X

В Сети развеяли мифы о высокой производительности программного обеспечения от корпорации Apple iOS 12, сравнив её c Android 8. Ранее разработчики заявляли об улучшении скорости работы гаджета на сорок процентов от предыдущих измерений.

Один из пользователей Интернета решил сравнить два флагмана конкурирующих компаний: iPhone X и Samsung Galaxy 9+. Во время использования нескольких одинаковых приложений одновременно первый гаджет справился с поставленной задачей за две с четвертью минуты, в то же время соперник уступил iPhone первенство всего лишь на три секунды.

Следующим этапом был запуск открытых приложений на гаджетах. В этой схватке победителем вышел смартфон от Samsung, опередив представителя Apple на полминуты. Именно поэтому испытатель заявил, что, несмотря на обновление операционной системы, производительность остаётся без изменений, а обещания оказались «пустышкой».

Эксперты не считают, что роль в этом играет отличие объёма оперативной памяти; напомним, iPhone X оснащён тремя гигабайтами, а Samsung Galaxy S9+ - шестью.