В США могут запретить продажу смартфонов Huawei

Сегодня глава корпорации Google получил официальное письмо от представителей Сената и Конгресса Соединённых Штатов Америки. В нём говорится об отрицательной реакции касаемо сотрудничества так называемого «поискового гиганта» и компании Huawei.

В Сенате считают, что производитель техники недобросовестным образом через смартфоны могут передавать личные данные пользователей службе безопасности Китая и рекомендуют отказаться от пользования гаджетами корпорации. Также авторами письма было выдвинуто подозрение относительно Huawei – заявляется, что глава компании находится в тесной взаимосвязи с Коммунистической партией Китая. Это может угрожать государственной безопасности.

На данный момент представители Google не отреагировали на письмо. Тем временем эксперты предупреждают о намерениях правительства США, которые будут направлены на запрет распространения мобильных телефонов от Huawei. В случае игнорирования требований компания, вероятнее всего, попадёт в «чёрный список», после чего сотрудничество с Huawei прекратится уже согласно законодательству.