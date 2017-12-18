AMD заранее решила проблему компьютеров будущего

Инженеры компании готовятся к неполадкам чипсетов на интерпозере, которых ещё даже не производят. Об их недавнем достижении пишет издание IEEE Spectrum.

Вместе с интерпозерами микросхемы существенно уменьшатся в размерах, что позволит в очередной раз ограничить габариты компьютеров будущего и достичь высокой скорости передачи сигналов. Однако эксперты предполагают одну критическую проблему такой системы.

Дело в том, что с интерпозерами CPU, GPU и другие элементы будет очень трудно объединить в общую сеть. При маршрутизации будут неизбежно появляться информационные "пробки". Конечно, каждую систему можно будет титаническими усилиями заставить работать правильно. Но тогда о широком распространении таких устройств не может быть и речи.

AMD решили грядущую проблему заранее. Её сотрудники разработали методологию проектирования систем с участием инерпозеров, которая заключается в системе правил. Она регулирует разрешения на вход и выход данных, а также устанавливает ограничения для направлений передачи данных при первом появлении в пределах чипсета.

По словам инженеров компании, упомянутые правила позволят разработчикам легко объединять элементы на интерпозере и наладить их массовое производство. Пока это является достаточно далекой перспективой. Компьютеров с активными интепозерами пока не анонсировал ни один производитель.