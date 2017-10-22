В России в продажу по безумной цене вышел телефон-банан из «Матрицы»

Ожидаемая новинка, которая стала популярной еще задолго до выхода, наконец-то появилась в России. С 23 июня телефон-банан Nokia 8110 4G Reloaded доступен для предварительного заказа.

Как отмечается на сайте компании HMD Global, где и начался предварительный заказ телефонов-бананов из «Матрицы», для гарантированного получения гаджета его можно сразу же оплатить. Тогда, утверждают представители фирмы, телефон попадет в руки покупателю сразу «с конвейера».

Цену на Nokia 8110 4G Reloaded в Сети уже назвали безумной. Рекомендованная стоимость телефона-банана составляет 5 990 рублей. Однако, за такую цену покупатель получит не просто телефон, а модернизированную версию гаджета, который был показан в «Матрице» еще в 1996 году.

Ранее уже сообщалось, что новая модель телефона-банана будет улучшенной версией гаджета, представленного порядка 20 лет назад. Телефон получит 2,4-дюймовый экран и разрешение 240 на 340 пикселей. Помимо этого, Nokia 8110 4G Reloaded будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 205 с тактовой частотой 1,1 ГГц. Пользователи Сети называют телефон «необычным» и считают, что его будут покупать не из-за характеристик, а из-за легендарного дизайна в виде изогнутого банана.