Инсайдеры: в Samsung создали ультрабюджетный смартфон на Android Go

Стоимость такого гаджета, утверждают источники, не превысит 100 долларов. Новый смартфон, имеющий модельный номер SM-J260, получил ряд основных функций.

Как сообщают инсайдеры, в компании Samsung разработали новый смартфон, который получит бюджетную стоимость и новую ОС Android Go. Гаджет сможет выполнять обычные функции, которые распространены в других смартфонах со средней ценой.

Оперативная система Android Gо предоставит гаджету от Samsung возможность работать на высокой скорости и поддерживать основные действия, выполняемый смартфонами на других ПО. Известно, что новинка пока что имеет только модельный номер, о названии речь пока не идет.

По словам инсайдеров, смартфон получит чип Exynos 7570, 1 Гигабайт ОЗУ и поддержку работы в сети LTE 4G. Возможно также и то, что в новом смартфоне будет два слота для SIM-карт. Компания Samsung еще не дала официального анонса новинке, однако источники предполагают, что ультрабюджетный смартфон появится в ряде стран, таких как Россия, Аргентина, Франция и другие.