Google Chrome для Android научился работать без интернета

При доступе к Сети браузер будет сохранять некоторые страницы, которые можно посмотреть позже. Такое обновление стало доступно 22 июня.

Версия Google Chrome для Android обзавелась полезной функцией. Благодаря ей приложение научилось доставлять пользу даже без интернета. Особый искусственный интеллект анализирует активность пользователя, такую как историю посещения отдельных ресурсов, создание закладок или тематические предпочтения. Затем он делает выборку из некоторых страниц, которые владелец устройства сможет открыть даже при отсутствии сети.

В настоящее время алгоритмы Google Chrome отбирают интересные материалы, ориентируясь на регион юзера. Чтобы нейросеть начала работать, смартфон должен быть подключен к стабильному Wi-Fi сигналу с безлимитным трафиком. Придется также позаботиться о высокой скорости соединения, чтобы страницы без проблем погружались в фоновом режиме.

Первыми новую функцию испытают жители Бразилии, Индии, Индонезии и Бангладеша. Разработчики обратили внимание, что в этих странах нет доступного высокоскоростного мобильного интернета. Стало быть, местным пользователям оффлайн-режим пригодится больше других. Но в скором времени обновление должно распространиться и на другие регионы. В том числе, на Россию.