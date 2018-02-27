Эксперты: Apple откажется от Lightning-портов и всех кнопок iPhone

Как полагают эксперты, компания Apple продолжит тенденцию минимализма и полностью переведет будущие iPhone на беспроводную зарядку. Помимо этого, в следующих версиях популярного гаджета все кнопки могут быть сенсорными, а не физическими.

Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, будущие модели iPhone лишатся всех кнопок и разъема для зарядки. Помимо этого, считают эксперты, в скором будущем компания Apple избавится от всех портов и разъемов на гаджетах.

Источники не уточняют, когда именно из iPhone пропадет Lightning-разъем. Однако, они считают, что это может произойти уже в ближайшие годы. Для осуществления такой задумки компании Apple придется усовершенствовать технологию беспроводной зарядки, сделав ее более быстрой и доступной. Если в комплекте с новыми iPhone будет продаваться еще беспроводная зарядка, то цена гаджета будет значительно выше.

Что касается мнения о полном отказе от кнопок, то тут прогноз экспертов выглядит более фантастическим. Все дело в том, что любую кнопку можно сделать сенсорной, но тогда для их использования к ним всегда должен поступать ток. Пока что не понятно, как сделать кнопку управления питанием сенсорной, так как именно она и отвечает за включение экрана и подачу тока к сенсорам.