Новая линейка Samsung может получить смартфоны с двумя дисплеями

Такой дизайнерский патент в США зарегистрировала организация USPTO. Она опубликовала зарегистрированные наработки компании на своем сайте.

Судя по изображениям, грядущие смартфоны от Samsung обзаведутся сразу двумя дисплеями. Один традиционно останется на фронтальной стороне устройства, окруженный тонкой рамкой, а также вырезом под камеру и разговорный динамик.

Второй же будет занимать около трети задней панели. Патент демонстрирует, что его разместят под основными камерами, расположенными в левом углу. Пока остается загадкой, для каких целей послужит дополнительный дисплей. Стоит отметить, что дизайн корпуса сохраняет кнопки блокировки и регулирования громкости на правой грани.

Вероятнее всего, смартфоны с двумя дисплеями пополнят новую линейку Samsung. Эксперты предполагают, что он продолжит серию Galaxy Note или же получит название Galaxy S10.