В продаже появились «немузыкальные» наушники от бессонницы

За 250 долларов покупатель получит беспроводные наушники SleepBuds, представленные американской компанией Bose. Устройство помогает справиться с нарушениями сна, включает пользователю расслабляющую музыку и имеет функцию будильника.

По своему виду наушники очень похожи на беруши. Устройство получило минималистичный дизайн и маленькие размеры. Вес наушников составляет 1,4 грамма, они не выступают из ушей и не мешают человеку во время сна. Конструкция устройства выполнена таким образом, что «электронные беруши» никак не ощутимы человеком.

«Немузыкальные» наушники SleepBuds могут работать без подзарядки до 16 часов. Для их использования понадобится специальное мобильное приложение. Через него пользователь выбирает опции, которые будут задействованы во время работы наушников. Так, устройство призвано бороться с бессонницей, для этого оно имеет функцию подавления внешнего шума.

Помимо этого, наушники могут воспроизводить подборки с расслабляющими мелодиями. Помимо этого, если человеку таки удастся побороть бессонницу, наушники не дадут ему проспать утром. Устройство имеет функцию будильника, что позволяет не беспокоиться из-за риска проснуться позже обычного.