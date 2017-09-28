Huawei вдвое повысит производительность с новым процессором Kirin 1020

Производители готовятся к выпуску новой однокристальной системы, которая значительно превосходит возможности предшественника. Об этом сообщают инсайдеры в компании.

Новинка Kirin 1020 должна выйти в следующем году вместе с повсеместным внедрением технологии 5G-сети. Её будут создавать с использованием 7-нанометровой технологии. Ожидается, что с модернизированным процессором бренд вдвое повысит производительность своих смартфонов, в сравнении с Kirin 970. По данным источников, тактовая частота Kirin 1020 будет около 3,3 ГГц. С такой мощью устройства должны разгоняться в 5G до 2 Гбит за секунду.

Huawei развивает собственную линейку процессоров, пытаясь быть независимыми от продукции американского предприятия Qualcomm. Актуальная модель Kirin 970 нарастила 50% энергоэффективности и 20% производительности, по сравнению с предшественниками. Однако пока отстает от топовых Snapdragon 845. Huawei планирует обогнать конкурента с чипом SoC Kirin 980, который должен появиться ещё до конца 2018 года. Вполне вероятно, что с новыми процессорами линейки Honor и Huawei поднимутся в мировых рейтингах. А ведь даже сейчас они держат довольно хорошие позиции.