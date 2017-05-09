Instagram запускает очередное нововведение

Сегодня социальная сеть Instagram добавит обновление, о котором эксперты говорят в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что разработчики предоставят возможность загрузки в профиль видеороликов длительностью до одного часа. Новинка известна под названием IGTV – она позволит производить запись видео в вертикальном положении камеры гаджета, а с помощью Instagram сделать его широкоэкранным и предоставит видеоролику разрешение 4К.

Создатели платформы уже давно планируют расшириться до полноценного пристанища видеоблогеров, которых уже давно призывала к сотрудничеству и публикации своих работ в своих профилях. Заявляется, что благодаря появлению длинных видеозаписей у социальной сети появится маркетинговый инструмент, который, вероятно, позволит размещать рекламные интеграции в начале видео.