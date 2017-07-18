Microsoft не намерена решать проблемы Windows 7 для старых процессоров

Разработчики в новых патчах советуют пользователям обновить "железо" и пользоваться оборудованием с поддержкой технологии SSE2. Об этом уведомляют аналитики ComputerWorld.

Теперь старые процессоры Intel серии Pentium 4 и старше неожиданно остались без поддержки со стороны Microsoft. В мартовском обновлении 2017 года разработчики предупредили о том, что на компьютерах без поддержки набора инструкций Single Instruction Multiple Data Extension 2 могут возникать проблемы совместимости с Windows 7. Это грозило системам "синим экраном смерти".

В апреле и мае компания обещала исправить неполадки. Однако в июне сообщения об ошибке в патче уже не было, тогда как пользователи всё ещё не могли нормально пользоваться Windows 7. Журналисты ComputerWorld обратили внимание, что информация о попытках решить проблему была стерта из весенних обновлений. После этого появился призыв к использованию более нового оборудования. Вероятно, Microsoft потерпела фиаско и более не намерена решать проблемы совместимости для старых процессоров.

Сьюзан Бредли из интернет-издания WindowsSecrets связывает явление с недавно обнаруженными уязвимостями Meltdown и Spectre. Они характерны для всех процессоров Intel, выпущенных с 1995 года. Теоретически, хакеры могут использовать их для захвата контроля над машиной. Чтобы устранить этот риск, разработчикам необходимо разделить рабочие процессы от памяти ядра. Это неминуемо снизит производительность на 5%-30%. Эксперт предполагает, что патчи Microsoft слишком сильно затронули эффективность работы систем, однако компания не желает признаваться в этом, пытаясь исправить ситуацию тайком.