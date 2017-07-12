Facebook встроит в Messenger рекламу, которую невозможно отключить и скрыть

Разработчики социальной сети Facebook рассказали об изменении в ещё одном приложении. Стало известно, что в сервисе Facebook Messenger появится рекламный блок, который невозможно будет скрыть.

Обновление коснётся пользователей операционных систем iOS и Android и вступит в силу уже через неделю, начиная с 26 июня. Сообщается, что объявления расположатся между сообщениями и будут транслироваться без перерыва. Во время использования приложения реклама появится автоматически, избавиться от неё или хотя бы приостановить показ будет невозможно.

Эксперты утверждают, что нововведение может снизить количество пользователей сервисом в одночасье, главными причинами называя страх риска потери данных и нежелание вторжения в их диалоги. Тем временем у представителей компании теплится надежда, что обновление встретят без претензий и большого недовольства, поэтому они исключают риски, связанные с внедрением рекламы в приложение.