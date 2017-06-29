50 километров без подзарядки: в Xiaomi представили новый электрический велосипед
Разработчики Xiaomi всё чаще радуют поклонников своей продукции техническими новинками. Так, сегодня был представлен новый электрический велосипед под названием Xiaomi Himo.
Сообщается, что благодаря низкому весу чуть меньше семнадцати килограмм и компактности он сможет завоевать сердца поклонников подобной техники по всему миру. Руль новинки оснащён жидкокристаллическим дисплеем, на котором пользователь может увидеть показатели оставшегося объёма батареи, километража, скорости движения и так далее. Благодаря трём кнопкам, встроенным в панель, возможно быстро включить гаджет, переключиться между режимами и подтвердить выполненное действие.
Сообщается, что благодаря защите типа IP54 панель защитили от проникновения пыли и влаги. Двигатель велосипеда, встроенный в заднюю часть, обладает мощностью 250 ватт. Что касается аккумуляторной батареи, то без её подзарядки транспорт сможет проехать пятьдесят километров, а полностью зарядить гаджет возможно за 6 с половиной часов.