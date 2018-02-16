Во время ЧМ-2018 Tinder стал популярнее в несколько раз

Мобильные операторы России предоставили статистические данные об использовании сервиса для знакомств во время проведения Чемпионата мира по футболу. Стало известно, что мобильная платформа Tinder обрела большую популярность на территории России.

Оказалось, что, согласно полученной информации от компании МТС, трафик приложения превышает использование стандартных мессенджеров и социальных сетей в одиннадцать раз. Доказательством стала информация об использовании трафика тридцати тысяч человек, находящихся возле стадионов Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска. Отмечается, что речь идёт не о гостях и туристах, а о постоянном населении городов.

Что касается Tele2, то абоненты этой мобильной связи увеличили пользование Tinder в три с половиной раза.

Известно, что это не первый масштабный рост пользовательского трафика у приложения – например, во время проведения Олимпиады в Пхенчане интерес к Tinder вырос на триста пятьдесят процентов.