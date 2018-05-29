Инсайдеры узнали о планах Apple до конца года

Сегодня стало известно о планах по продажам корпорации Apple на вторую половину 2018 года. Так, в сентябре будет представлено сразу три новых гаджета, которые уже сейчас у всех на слуху.

По словам экспертов, наиболее продаваемым смартфоном из линейки будет тот самый бюджетный вариант с жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 6.1 дюйма. Тем не менее, согласно инсайдерским данным, компания планирует выпустить порядка тридцати миллионов смартфонов этой модели. Что касается ещё двух представителей серии, то усовершенствованный iPhone X прогнозируют реализовать количеством в двадцать пять миллионов телефонов, а iPhone X Plus с увеличенной диагональю до 6.5 дюймов соответственно выпустят в объёме сорока пяти миллионов экземпляров.

Ранее компания планировала продажи своих новинок немного иначе и делала ставки именно на бюджетный iPhone, но немаловажную роль сыграл высокий процент заводского брака при производстве дисплея.