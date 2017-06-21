Стала известна дата презентации нового iPhone SE 2

Предположительно, презентация нового гаджета от Apple запланирована на середину сентября 2018 года. Стоимость iPhone SE 2 пока не называется.

СМИ удалось выяснить, когда произойдет долгожданная презентация новинки от Apple. Инсайдеры уверяют, что это случится уже в начале осени текущего года, а приобрести iPhone SE 2 поклонники "яблочной" компании смогут в ноябре.

Стоит отметить, что iPhone SE 2 является самым младшим в линейке корпорации, по некоторым данным, он может получить 4,6-дюймовый экран с "монобровью", 2 ГБ оперативной памяти, процессор Apple A11 Bionic на 6 ядер, а также беспроводную зарядку. По мнению многих инсайдеров, новинка также может получить и сканер лица 3D Face.

В настоящий момент остается неизвестным, сколько будет стоить новинка.