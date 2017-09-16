Выход Xiaomi Mi Band 3 заставил российских продавцов устроить распродажу Mi Band 2

После выхода нового фитнес-браслета от корпорации Xiaomi под названием Mi Band 3 некоторые дистрибьюторы приняли решение о внедрении распродажи предыдущего товара из этой линейки.

Известно, что множество российских магазинов техники поставило стоимость Mi Band 2 в 1 250 рублей. Для сравнения, новинка, которая на данный момент продаётся только на территории Китая, обойдётся желающим в 2 300 рублей при переводе на российскую валюту. Сообщается, что новая модель оснащена усовершенствованной защитой от воды и пыли по стандарту IP67, что обеспечивает безопасное нахождение под водой на глубине до трёх метров, но полноценное функционирование браслета не гарантируется.

Благодаря увеличенному объёму батареи гаджет способен проработать на одном заряде практически три недели. Также Mi Band 3 имеет в своём арсенале массу датчиков, позволяющих контролировать пульс, сожжённые калории, состояние сна и прочие важные показатели.