Видеокамера или пишущая машинка: эксперты рассказали об оригинальных способах использования смартфонов

Всем известно, что современное общество выбирает мобильный телефон для чего угодно, но совершение звонков находится чуть ли не в конце списка. Поэтому эксперты решили продемонстрировать, каким образом люди используют свои гаджеты, не считая основных функций.

Сообщается, что представители компании Dreamgrip разработали специальный девайс, с помощью которого смартфон превращается в портативную камеру. Первым новинку испытал режиссер «Одиннадцати друзей Оушена» Стивен Содерберг.

Также одним из самых распространённых применений эксперты называют создание беспроводной стереосистемы. Для этого будет достаточно подключения гаджета к одному модулю, который даст возможность воспроизведения композиции на нескольких устройствах.

Что касается планшетов и смартфонов с большим дисплеем, то они зачастую используются звукооператорами, чтобы свести музыкальные треки в одну аудиодорожку. А самые оригинальные пользователи пользуются гаджетами как пишущими машинками и даже сейсмографами.