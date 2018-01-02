Эксперты: Главная фишка AirPods - их существование

Начиная с осени прошлого года, корпорация Apple ликвидировала стандартный разъём для наушников, что возмутило владельцев iPhone. Однако разработчики объяснили это решение тем, что с помощью такого внедрения смартфоны будут более защищены от проникновения влаги внутрь.

Также это стало первым шагом для полноценного использования беспроводных девайсов. Поэтому глава корпорации Тим Кук заявил о выходе наушников AirPods, которые были анонсированы как самые удобные в использовании, так как не нужно будет распутывать часами провода, которые также цепляются за вещи. Тем не менее, поклонники продуктов компании первое время не могли приобрести наушники по причине низкого темпа производства. Сначала новинку заполучили иностранные IT-таблоиды для предоставления отзывов о новинке.

После полноценного появления гаджета в магазинах на разработчиков посыпался шквал критики – по такой заоблачной цене покупатели рассчитывали на более удобное расположение в ушах и влагостойкость, так как после падения в воду наушники прекращают работоспособность. Эксперты считают, что главной фишкой AirPods является их существование, так как их владелец чувствует себя более статусно. Наушники были признаны самым свежим и оригинальным гаджетом у Apple.