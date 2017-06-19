Huawei перенесет Windows 10 на любой Android-смартфон

Разработчики компании использовали собственную облачную технологию Cloud PC, чтобы удобно интегрировать операционную систему на телефоны. Свое достижение они показали на выставке CES Asia 2018.

Детище Huawei использует облачное оборудование и перенесет полноценную Windows 10 на любой смартфон под управлением Android. Создатели утверждают, что системой можно пользоваться, как если бы это был компьютер с сенсорным экраном. Впрочем, смартфон можно подключить к отдельному монитору и работать на большом экране.

Перейти в режим Windows 10 можно при помощи специализированного приложения, которое налаживает связь с сервером. А Huawei Desktop Protocol позволит пользователю использовать любые файлы, хранящиеся в памяти Android.

Huawei уже запускает сервис в Китае. Сначала его протестируют владельцы смартфонов Huawei P20/P20 Pro, Mate 10, Mate RS, а также планшетов Media Pad M5. В будущем система должна стать доступной для других устройств. Вероятно, компания распространит поддержку функции и на жителей других стран.