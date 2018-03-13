Apple заменит боковые кнопки сенсорными гранями

Разработчики Iphone запатентовали для смартфонов ряд новых функций, которые могут быть реализованы в будущих поколениях. О некоторых из них пишет издание Digital Trends.

Один из патентов описывает размещение на боковых гранях сенсорных панелей для управления. Таки образом, Apple может стать одним из первых производителей, которая полностью откажется от механических кнопок и заменит их на сенсорные датчики.

Ещё одной новинкой может стать система распознавания сжатия. По задумке конструкторов, при деформации поверхности в определенной точке операционная система получает соответствующий сигнал. Нечто подобное реализовано HTC U12+, однако в этой модели за основу взяты датчики давления.

Apple также запатентовала занимательную технологию, которую пока ждать на рынках точно не стоит. Речь идет об автоматическом изменении положения в воздухе, чтобы устройство не пострадало при падении. Особая система будет определять такую ситуацию и при помощи газовых потоков выравнивать корпус относительно земли. Таким образом дорогостоящие Iphone смогут приземляться на самые прочные части, не рискуя разбиться.