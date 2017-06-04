Инсайдеры: вместо кнопки для скриншотов новый Samsung Galaxy Note 9 получит разъем для ремешка

Некоторые эксперты предполагали, что Galaxy Note 9 будет оснащен дополнительной кнопкой для скриншотов и запуска камеры. Более авторитетный инсайдер опроверг все мнения и заявил, что на новый смартфон можно будет повесить ремешок.

Как сообщается, в Сети появились слухи о том, что новый Galaxy Note 9 от компании Samsung получит «секретную» кнопку. При помощи данной кнопки, полагали эксперты, пользователь новинки сможет в одно нажатие открывать камеру, делать снимки и создавать скриншоты. Оказалось, что все эти мнения были безосновательными.

Авторитетный инсайдер Ice Universe, к чьему мнению прислушиваются многие профильные СМИ, опроверг слухи о «тайной» кнопке. По словам эксперта, Samsung Galaxy Note 9 получит лишь три кнопки, одна з которых будет регулировать громкость.

Свои слова он подтверждает снимками чехлов для будущей новинки. На них, утверждает инсайдер, видна не кнопка, а разъем, при помощи которого на смартфон можно будет закрепить ремешок.

Судя по всему, разработчики позаботились о пользователях и решили обезопасить их от падения новинки с внушительным экраном. Легко предположить, что гаджет с большим дисплеем может выскользнуть из рук, а ремешок это предотвратит.