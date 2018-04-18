Что изменилось после блокировки: стало известно об изменениях активности в Telegram

Представители организации «Радиочастотный спектр» рассказали, как повлияла блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.

Так, были исследованы лучшие, по мнению пользователей, каналов, которые соответствуют различным тематикам. Также была продемонстрирована активность зрителей с 1 апреля по 10 июня, то есть, до начала вступления блокировки в силу, так и после крайнего судебного заседания по этому вопросу.

Результаты показали, что, по сравнению с первой третью выбранного периода, в последующие дни активность начала неуклонно понижаться. Это было связано с тем, что с 12 по 16 апреля в Telegram бурно обсуждалась повестка, отправленная создателю мессенджера Павлу Дурову.

Также был сделан вывод, что пользователи выражают протест, но потеряли интерес, который наблюдался ранее вследствие отсутствия уникального контента на каналах. В будущем тенденция продолжающегося оттока читателей ждёт каналы об играх, здоровье и товарах с услугами.