Windows 10 обзавелась долгожданной экранной клавиатурой SwiftKey

15 июня компания Microsoft выпустила для своей операционной системы бета-версию Redstone 5. Пресс-служба компании рассказал о функции, которая станет украшением обновления.

Windows 10 обзавелась экранной клавиатурой SwiftKey, которую разработали ещё в 2016 году. Отныне её можно выбрать для ввода текста на устройствах с сенсорным дисплеем. Для этого достаточно поставить соответствующую галочку в настройках клавиатуры. Клавиатура поддерживает русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и бразильский языки

Долгожданная функция предоставляет пользователям приятный дизайн и ряд удобных особенностей. С её помощью можно очень быстро печатать, не отрывая пальца от экрана. Более того, со временем встроенная нейросеть SwiftKey запоминает особенности владельца и начинает предлагать подходящие варианты слов. Представители Microsoft пишут, что машинные алгоритмы увеличат скорость написания до 20%.