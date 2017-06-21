ФБР: новая система защиты Apple поможет преступникам

Правоохранители раскритиковали усиленную систему безопасности iPhone, которая запретит смартфонам передавать данные. Издание Business Insider цитирует Аристидес Махайрас, главу ведомства по киберпреступлениям.

Недавно Apple анонсировала новую систему защиты своих устройств. Она будет отключать передачу информации по разъёму Lightning, если iPhone долгое время не разблокировали через пароль. Разработчики внедрят алгоритмы на iOS 11 и iOS 12.

Представитель ФБР утверждает, что подобная система защиты существенно поможет преступникам. Сотрудники Бюро нередко взламывают смартфоны именно через Lightning. Благодаря

этому, они получают ценные доказательства вины террористов и других злоумышленников. Аристидес Махайрас подчеркнул, что каждый iPhone с доказательствами может спасти жизнь хотя бы одного человека. А блокировка помешает расследованиям ФБР и приведет к жертвам.