Инсайдеры слили характеристики и стоимость Meizu 16 и Meizu 16 Pro

За два месяца до официального релиза смартфонов, на интернет-ресурсах появилась основная информация о новинках бренда. Источники в Meizu не удержались и рассказали о наработках.

Как слили инсайдеры, Meizu 16 будет обладать экраном с 5,6 дюйма в диагонали, а его старшая версия Meizu 16 Pro - 6,1 дюйма. При этом дисплеи смогут похвастаться очень узкими рамками, встроенными сканерами пальцев и собственной функцией 3D Touch. При этом толщина корпуса Pro-версии не превысит 7,2 миллиметра.

Что касается технических характеристик, обе модели будут работать на однокристальных процессорах Snapdragon 845 с восемью ядрами. Они также способны поддерживать функцию быстрого и беспроводного режима зарядки на 32 и 10 ватт соответственно. А вот емкость аккумуляторов различается. Старшая версия получит батарею 3600 мА\ч, а младшая - 3080 мА\ч. Из особенностей можно также отметить двойную заднюю камеру на 12 МП и фронтальную - на 20 МП.

Стоимость Meizu 16 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составит 469 долларов. Желающим получить 128 ГБ встроенной памяти придется заплатить 515 долларов. Meizu 16 Pro появится на рынке с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной за 579 долларов, а также с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 625.

Ранее глава компании Хуан Чжан сделал преждевременное заявление о дате презентации упомянутых смартфонов. Он обошелся без предварительного анонса и объявил дату релиза в августе. Это несколько поспешно, ведь линейка Meizu 15 вышла лишь этой весной.