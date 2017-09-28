Tmail запустит в России эксклюзивные продажи смартфонов от Huawei

13 июня компания запустила первую в России флеш-распродажу смартфонов Honor 7C по сниженной цене, вместо обычной стоимости в 13,99 тысяч рублей гаджет продается за 9,54 тысяч рублей. Такая стоимость, утверждают в Tmail, будет сопоставимой с ценой в Китае.

Как сообщается, компания Tmail стала официальным партнером Huawei в России. Теперь на торговой площадке смартфоны от китайского производителя будут продаваться по условиям прямой торговли.

Еще 13 июня, после заключения соглашения о прямой продаже, на Tmail появился гаджет Honor 7C от Huawei по сниженной стоимости. Эксперты предполагали небывалый спрос и считали, что за первый день старта флеш-распродажи будет продано более 20 000 гаджетов.

Сервис Tmail появился в России с сентября 2017 года. Компания работает в двух направлениях: площадка функционирует и как отдельный интернет-магазин, и как маркетплейс. Сервис объединил ряд продавцов в одном сайте, а поставки осуществляются со складов партнеров Alibaba в России.