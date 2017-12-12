Apple заставит разработчиков мотивировать доступ приложений к телефонной книге

Создатели App Store внедрили более жесткие требования к распространяемой продукции, чтобы обеспечить пользователям большую конфиденциальность. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отныне разработчикам запрещено получать доступ к спискам контактов и телефонной книге устройств. Если же приложениям потребуют такую информацию, сотрудники Apple заставят программистов мотивировать её необходимость. В противном случае, приложение будет удалено из App Store. Предполагается, что среди первых в "чёрном списке" окажется GetContact. Этот продукт подозревают именно в манипуляции контактами и возможном хранении этой информации.

По мнению аналитиков Bloomberg, суровыми мерами Apple пытается избежать участи Facebook. Ранее ряд организаций обвинили в незаконном получении личных данных пользователей социальной сети. Например, Cambridge Analytica хранила информацию с 50 миллионов аккаунтов. Клиенты компании использовали её во время избирательной кампании в США.