iOS 11.4 экстремально быстро сажает батарею любого iPhone

Новая версия операционной системы для мобильных устройств от компании Apple содержит неприятный дефект. Множество обладателей таких устройств жалуются на фирменном форуме.

Пользователи iPhone пишут, что новая iOS 11.4 слишком быстро сажает батарею. Уровень заряда любого смартфона под управлением этой ОС падает экстремально - до 30% за считанные минуты. Авторы жалоб отмечают, что аккумуляторы их устройств находятся в хорошем состоянии, настройки не менялись, а использование было минимальным.

Некоторые владельцы откатили систему до версии 11.3.1. После этого скорость расхода энергии возвратилась в норму. Это доказывает, что проблема именно в обновлении. Разработчики Apple пока не оставили свой отзыв по этой проблеме. Вполне вероятно, они уже заметили недовольство клиентов и готовятся выпустить патч для исправления неполадок.