Эксперты ответили, стоит ли обновлять технику Apple до iOS 12

Эксперты в сфере программного обеспечения для гаджетов решили сравнить работоспособность и производительность двух версий iOs: 11.4 и 12.0 Beta.

Во время тестирования с помощью специального приложения GeekBench был сделан вывод, что в использовании одноядерного режима разница практически не была замечена – максимальная цифра разрыва составляла два процента в пользу актуальной версии операционной системы. Специалисты заявляют, что речь идёт об исследовании тех приложений, которые стандартно входят в программное обеспечение, работа сторонних приложений будет оцениваться отдельно. Последующие тесты будут проведены несколько позднее, так как разработчики ещё не смогли закончить оптимизацию своих творений для iOS 12.

Также эксперты отмечают, что не все обновления в операционной системе являются нужными для пользователей, но в основном версия оболочки не является хуже предыдущих.

Напомним, владельцы техники Apple смогут обновить программное обеспечение уже этой осенью.