Google создаёт мессенджер, который "убьёт" своих конкурентов

Корпорация Google активно продолжает разработку мессенджера, который составит явную конкуренцию нынче популярным WhatsApp и Viber. Сообщается, что Android Messages будет в числе стандартных приложений программного обеспечения смартфонов.

В перспективе программой можно будет пользоваться на планшетах и компьютерах. Сейчас сервис не имеет полноценной возможности функционирования, однако, прогнозы многообещающие. Например, разработчики обещают, что Android Messages будут также работать во всех существующих интернет-браузерах в качестве расширения, но доказательства этих слов пока не были найдены.

Тем временем эксперты заявляют, что мессенджер ликвидирует популярность нынешних лидеров для обмена сообщениями и станет их «убийцей».

Ранее стало известно, что мессенджер Yahoo окончит своё существование 17 июля по причине отсутствия перспективы на фоне развивающихся сервисов для переписок. Платформа Yahoo появилась в далёком 1998 году и сделал популярной переписку в чатах без привязки к конкретному оператору мобильной связи.