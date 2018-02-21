Новинка от ASUS: игровой смартфон оставил позади все гаджеты

Сегодня стало известно о результатах тестирования смартфона от корпорации ASUS под названием ROG Phone. Известно, что гаджет является первой и пока единственной адаптацией для конкретной цели, а именно игр на смартфоне.

Уточняется, что он лидирует даже на фоне таких сверхмощных устройств, как Nubia Red Magic и Xiaomi Black Shark, которые были представлены ранее. Фундаментом для наивысшей производительности телефона является модифицированный процессор Snapdragon 845 с частотой 2,96 гигагерц.

В ходе проведения тестов через приложение GeekBench в разных режимах, как в одно-, так и в многоядерном, смартфон продемонстрировал разрыв в более чем четыреста баллов, оставив позади гаджеты Xiaomi, которые известны высокой производительностью и минимальным энергопотреблением. В среднем, ROG Phone опережает своих конкурентов по производительность от 4 до 13 процентов. Его уже сейчас считают мощнейшим гаджетом среди имеющихся в продаже.

Известно, что смартфон появится в продаже в третьем квартале этого года.