В Microsoft анонсировали новую консоль: возможна трансляция игр на любые устройства

На ежегодной игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе корпорация Microsoft анонсировала новую консоль, релиз которой прогнозирован на 2020 год.

Так, помимо очередных новинок в индустрии игр, руководитель отдела разработки Xbox заявил, что инновация поднимет технологическую планку на более высокий уровень. Это было объявлено в завершение пресс-конференции.

Сообщается, что подразделение занимается разработкой платформы, с помощью которой появится возможность трансляции игр на всевозможные гаджеты. В теории, пользователи смогут пользоваться теми же видеоиграми на смартфонах, планшетах и обычных приставках.

Однако, подробности работы сервиса не разглашаются. Поэтому знатоки теряются в догадках, среди которых использование искусственного интеллекта, потеря необходимости использования консоли в будущем или же трансляция имеющихся игр из библиотеки Xbox.

Издание Thurott сообщает, что разработка известна под кодовым названием Scarlet.