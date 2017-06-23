Во всем мире резко упал спрос на гаджеты Apple

Тревожное сообщение компания разослала всем поставщикам и сообщила, что заказы на комплектующие детали снижаются на 20%, именно на столько же и будет сокращено производство смартфонов.

Как стало известно, во всем мире резко упал спрос на смартфоны корпорации Apple, о чем компания незамедлительно решила сообщить лично. Так, производитель лично уведомил поставщиков о существующей проблеме и отметил, что в этом году снижает число поставляемых комплектующих деталей на 20%.

В Apple отметили, что именно на столько же будет сокращено и производство смартфонов. Кроме того, сниженный первичный объем заказов на новые гаджеты, которые еще не были представлены, будет составлять всего лишь 80%. Соответственно, если в прошлом году Apple отдала заказ на 100 миллионов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, то уже в 2018 году сразу же после презентации новых гаджетов появится заказ всего лишь на 80 миллионов.

Инвесторы обеспокоены тем, что в связи с происходящим, акции Apple начнут стремительно падать вниз, в настоящий момент их снижение составляет 2%.