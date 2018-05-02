В Сети появились первые чертежи флагманского iPhone

Новый смартфон от Apple, который будет представлен в сентябре, получит тройную камеру и тройной зум. Работать он будет на процессоре A12, а младшая версия гаджета получит систему True Depth.

В Сеть утекли первые чертежи нового флагманского iPhone. Снимки являются инсайдерскими, а компания Apple информации о чертежах не комментировала. Однако, эксперты называют изображения достоверными и предполагают, что они имеют отношение к реальности.

Предполагается, что старшая версия iPhone получит OLED-дисплей и диагональна 6,5 дюймов. В качестве процессора во флагманском смартфоне будет представлен новый Apple A12. Особый интерес пользователей вызвал тот факт, что на изображениях показан тройной модуль камеры. Существует также версия о том, что в новом iPhone будет не три камеры, а две и одна вспышка.

Размеры будущего флагмана составят 157 на 77 миллиметров. Такое соотношение похоже на дизайн iPhone 8 Plus, у которого диагональ получила 5,5 дюймов.

Помимо этого, в Сеть попали схемы и младшей версии будущей новинки. Предполагается, что такой гаджет получит дисплей на 6,1 дюймов и одно основную камеру. Однако, смартфон будет оснащен уникальной технологией True Depth, которая не представлена ни в одном другом смартфоне иных фирм.

Конечно, схемы могут быть фейковыми. Компания Apple редко допускает утечек. Однако, многие эксперты в достоверность таких чертежей поверили.